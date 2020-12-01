Мужчина сообщил, что чуть не впустил "дьявольское отродье"

Бывший солист группы "Доктор Ватсон" Владимир Овчаров заявил, что в свое время между ним и вдовой актера Дмитрия Марьянова Ксенией Бик был бурный роман – искра вспыхнула практически сразу после похорон артиста. А сама женщина будто бы проводила над мужем страшные эксперименты.

Овчаров утверждает, что Бик стала проявлять к нему интерес, когда не прошло еще и 40 дней после похорон Марьянова. В начале отношений с вдовой он чувствовал себя прекрасно, а затем стал употреблять спиртное и закрылся от людей. В итоге он потерял друзей и лишился работы.

Мужчина считает, что причина могла крыться в неких экспериментах его возлюбленной. Ксения, по его словам, в тайне исповедовала сатанизм, который считала истинным учением. На "темную сторону" она пыталась переманить и самого Владимира, однако тот не стал впускать "дьявольское отродье". Овчаров не исключает, что подобные заявления Ксения делала в диалоге с покойным супругом.

Певец также подозревает, что Бик подсыпала что-то в суп, который принесла возлюбленному на первом свидании. Теперь же мужчина жалеет о своем знакомстве с Ксенией.

"Это была моя ошибка", – заявил Овчаров в эфире телепрограммы "Пусть говорят" на канале "Россия".

Сын Дмитрия Марьянова Даниил ранее заявил, что, по его словам, незадолго до трагедии актера сильно избили.