Курс рубля
- Экономист озвучила причину шаткого положения рубля
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
Бывший солист группы "Доктор Ватсон" Владимир Овчаров заявил, что в свое время между ним и вдовой актера Дмитрия Марьянова Ксенией Бик был бурный роман – искра вспыхнула практически сразу после похорон артиста. А сама женщина будто бы проводила над мужем страшные эксперименты.
Овчаров утверждает, что Бик стала проявлять к нему интерес, когда не прошло еще и 40 дней после похорон Марьянова. В начале отношений с вдовой он чувствовал себя прекрасно, а затем стал употреблять спиртное и закрылся от людей. В итоге он потерял друзей и лишился работы.
Мужчина считает, что причина могла крыться в неких экспериментах его возлюбленной. Ксения, по его словам, в тайне исповедовала сатанизм, который считала истинным учением. На "темную сторону" она пыталась переманить и самого Владимира, однако тот не стал впускать "дьявольское отродье". Овчаров не исключает, что подобные заявления Ксения делала в диалоге с покойным супругом.
Певец также подозревает, что Бик подсыпала что-то в суп, который принесла возлюбленному на первом свидании. Теперь же мужчина жалеет о своем знакомстве с Ксенией.
"Это была моя ошибка", – заявил Овчаров в эфире телепрограммы "Пусть говорят" на канале "Россия".
Сын Дмитрия Марьянова Даниил ранее заявил, что, по его словам, незадолго до трагедии актера сильно избили.
Бывший двойной агент дышит через трубку, но пытается заниматься спортом