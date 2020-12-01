Меладзе выступит вместе с Ротару после скандала с новогодними шоу

Меладзе выступит вместе с Ротару после скандала с новогодними шоу
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Концерт состоится уже в эту субботу

Валерий Меладзе, который еще совсем недавно призывал российских артистов бойкотировать "голубые огоньки", на этой неделе выступит на сцене "Песни года" вместе с другими звездами. Информацию подтвердила компания, занимающаяся продажей билетов на мероприятие.

Традиционно, концерт показывают по телевизору сразу после Нового года – в первых числах января. А вот запись "Песни" пройдет заранее, 5 декабря в Москве. По некоторой информации, съемка продлится порядка пяти часов, а увидеть звезд российского шоу-бизнеса своими глазами можно за 3,5 тыс. руб. – именно столько стоит самый дешевый билет.

Меладзе заявлен в списке основных артистов новогоднего шоу, однако все может измениться в любой момент, сообщил менеджер по продаже билетов. Помимо исполнителя хита "Салют, Вера" на сцену выйдут София Ротару, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина и многие другие, выяснил "Собеседник".

Кстати, "хуторянка" будет выступать на "Песне года" совершенно бесплатно, заверял концертный директор Ротару. О том, прибыла ли народная артистка в Москву из Киева, или звезда только собирается нанести визит, пока неизвестно.

Напомним, из-за ограничительных мер на фоне коронавируса несколько недель назад Меладзе предложил артистам отказываться от съемок, раз давать концерты им запрещено. Жалобы исполнителя некоторые восприняли в штыки.

Карина СИРАЗОВА

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