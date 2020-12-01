Баста поссорился со Шнуровым из-за скандального концерта в Петербурге

Баста поссорился со Шнуровым из-за скандального концерта в Петербурге
Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыканты решили выяснить отношения с помощью обзывательств в стихотворной форме

Российский исполнитель Баста вступил в перепалку с петербургским музыкантом Сергеем Шнуровым, назвавшего его "полицаем" в стихах после скандального концерта рэпера в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что после выступления рэпера, на котором собрались тысячи зрителей, Роспотребнадзор решил закрыть Ледовый дворец. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал решение ведомства правильным, так как пренебрежение здоровьем граждан недопустимо.

Роспотребнадзор подал в суд на организаторов мероприятия. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что для этого уже переданы все необходимые материалы.

Шнуров решил опубликовать в соцсетях короткое стихотворение, в котором сравнил оскандалившегося рэпера с полицаями, наживавшимися на жертвах фашисткой оккупации в годы Великой Отечественной войны.

В ответ рэп-исполнитель заявил, что автор обидного послания является "комсомольским стукачком", который пытается выглядеть "хорошей девочкой", надеющейся на госнаграду.

Ранее Баста вступил в спор со Шнуровым, раскритиковавшим его за номер подопечных с песней "Единственная моя" на телешоу "Голос".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Дочь Скрипаля дозвонилась к сестре и рассказала о состоянии отца

Бывший двойной агент дышит через трубку, но пытается заниматься спортом

В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"

В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей