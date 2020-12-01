Музыканты решили выяснить отношения с помощью обзывательств в стихотворной форме

Российский исполнитель Баста вступил в перепалку с петербургским музыкантом Сергеем Шнуровым, назвавшего его "полицаем" в стихах после скандального концерта рэпера в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что после выступления рэпера, на котором собрались тысячи зрителей, Роспотребнадзор решил закрыть Ледовый дворец. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал решение ведомства правильным, так как пренебрежение здоровьем граждан недопустимо.

Роспотребнадзор подал в суд на организаторов мероприятия. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что для этого уже переданы все необходимые материалы.

Шнуров решил опубликовать в соцсетях короткое стихотворение, в котором сравнил оскандалившегося рэпера с полицаями, наживавшимися на жертвах фашисткой оккупации в годы Великой Отечественной войны.

В ответ рэп-исполнитель заявил, что автор обидного послания является "комсомольским стукачком", который пытается выглядеть "хорошей девочкой", надеющейся на госнаграду.

Ранее Баста вступил в спор со Шнуровым, раскритиковавшим его за номер подопечных с песней "Единственная моя" на телешоу "Голос".