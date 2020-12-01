Экс-солистка группы "Серебро" взбудоражила народ откровенным бельем

Певица похвасталась своими формами

Екатерина Кищук любит радовать своих поклонников откровенными фотографиями. В этот раз певица не стала изменять традиции и опубликовала несколько горячих кадров, которые произвели настоящий фурор.

На снимках бывшая солистка группы "Серебро" позирует перед зеркалом. Екатерина надела обтягивающее платье синего цвета с сетчатыми вставками. Можно без труда заметить, что на артистке отсутствует нижнее белье.

Пользователи Сети пришли в восторг от форм Кищук. В адрес певицы посыпались комплименты.

"Богиня", "Какая шикарная", "Бомба", "Красотка", "Великолепная", - прокомментировали восхищенные поклонники.

Однако нашлись и те, кто оставил негативные отзывы. Некоторые отметили, что артистка сильно поправилась.

"Блин, уже ручки как у меня талия)) Катюшу прет)" – написала одна из подписчиц.

На что Кищук ответила просто: "Нет, у тебя больше".

Напомним, в 2018 году Екатерина Кищук покинула популярную группу "Серебро". Девушка решила уйти в сольное плавание. Спустя год она выпустила собственный альбом. Песня "У меня есть деньги" долгое время держалась в чартах.