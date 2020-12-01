Личную жизнь некоторых артистов обсуждали не один месяц

Уходящий 2020 год был особенно богат на скандалы в российском шоу-бизнесе. Разводы, неосторожные высказывания и даже роковые аварии – все эти события шли одно за другим и часто обсуждались даже больше пандемии коронавируса. Кто из отечественных артистов наделал больше всего шума в последние месяцы, вспоминает "Утро.ру".

Весной в центре скандала оказалась звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко. Ведущая во время одного из интервью высказалась о домашнем насилии, что вызвало недовольство не только поклонников, но и коллег артистки. Тодоренко лишили звания "Женщина года", а также нескольких рекламных контрактов. Тем не менее, жена Влада Топалова признала свою ошибку: извинилась перед пострадавшими женщинами и сняла фильм, посвященный проблеме.

Лето началось со смертельного ДТП, в которое попал Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения. Судебные разбирательства затянулись на много месяцев и закончились лишь недавно – осужденный на восемь лет актер отбывает срок в Белгородской колонии.

Из-за введения карантина на фоне коронавируса большинство артистов лишилось работы и некоторые из них стали жаловаться на финансовые трудности. Одним из первых на эту тему высказался Иосиф Пригожин, а обсуждение проблем с деньгами не утихает до сих пор. Звезды разделились на два лагеря: одни солидарны с продюсером, а другие пристыдили жалующихся на бедность знаменитостей.

В сентябре разгорелся скандал из-за имущества Алексея Баталова. Вдова актера заявила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин забрали то, что принадлежало ей и дочери по праву. В дело вмешались правоохранительные органы – супругам выдвинули обвинения.

Личная жизнь Наташи Королевой и Сергей Глушко тоже стала предметом для обсуждений в 2020 году. Все началось с того, что из квартиры певицы пропали дорогие украшения. Позже выяснилось, что их могли забрать девушки, которых Тарзан приводил домой, пока жены не было. Измену артиста обсуждали на многочисленных ток-шоу, а затем всплыли подробности о том, что у знаменитости начали вымогать деньги. Недавно полиции все-таки удалось задержать подозреваемую.

И завершает список самых обсуждаемых событий шоу-бизнеса этого года инцидент с Артемом Дзюбой. Интимный ролик футболиста слили в Сеть, из-за чего спортсмена временно отстранили от ближайших матчей. Коллеги не стали высмеивать игрока и дружно встали на его защиту. Несколько дней назад ему вернули место капитана команды.