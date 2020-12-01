Вдова Баталова призналась в страхе перед угрожавшей ей Дрожжиной

Вдова Баталова призналась в страхе перед угрожавшей ей Дрожжиной
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена актера из фильма "Москва слезам не верит" изолировалась дома

На днях в Следственном комитете заявили, что разбирательства по делу об имуществе Алексея Баталова подходят к концу, только вот вдова актера отказывается работать с правоохранителями. Гитана Леонтенко не пускает следователей домой, что тормозит процесс. Ситуацию прокомментировала сама супруга покойного актера из фильма "Москва слезам не верит".

"Мы ничего не затягиваем!" – возмутилась вдова народного артиста, добавив, что ей как пострадавшей стороне это просто невыгодно. Леонтенко объяснила, что причина заключается в ее болезни - Гитана Аркадьевна и Мария изолировались дома, чтобы не заразить окружающих.

Супруга Баталова опровергла слова о том, что она якобы пускает журналистов, в том время как следователи не могут пройти за порог квартиры. По словам Леонтенко, они официально находятся на изоляции, подписали необходимые документы, а приходили к ним только курьеры и врачи.

А вот отказ видеться с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным вдова знаменитости подтвердила:

"Я не желаю встречаться с ними один на один – я боюсь".

Леонтенко в беседе с "Московским комсомольцем" поделилась, что актриса однажды в шутку сказала, что вдову "достаточно пихнуть" коляской Марии.

Ранее адвокат объяснил, как вдова Баталова могла подписать документы о передаче квартиры.

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Карина СИРАЗОВА

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