"Я не дам себя в обиду": Варнава врезала своему избраннику

"Я не дам себя в обиду": Варнава врезала своему избраннику
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка заявила, что никому не позволит себя обижать

Екатерина Варнава стала новой героиней Ютуб-шоу "вМесте". Звезда Comedy Woman призналась, что однажды чуть не стала жертвой насилия.

По словам Екатерины, один из возлюбленных как-то раз попытался ударить ее. Однако артистка сразу же дала отпор.

"Вот так, чтобы молодой человек поднял на меня руку… Один попытался, но тут же получил в ответ. Я не дам себя в обиду ни при каких условиях", – заявила телеведущая.

Примечательно, что раньше Варнава сама прибегала к насилию. Артистка не раз дралась, отстаивая свою честь. Кстати, обороняться телезвезду научил ее брат.

"Я несколько раз участвовала в драках. Я себя защищала", – рассказала она.

На данный момент Екатерина считает насилие недопустимым. При этом не имеет значения, какая из сторон его проявляет.

Звезда Comedy Woman акцентировала внимание на том, что нужно с самого детства отучать детей от жестокости. По мнению Варнавы, прятаться за фразой "Они же дети, они не понимают" – это последнее дело.

Ранее появилась информация о том, что Екатерина Варнава произвела фурор, опубликовав откровенный снимок. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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