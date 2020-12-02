По словам Тамары Семиной, работать с актером на одной площадке - страшная мука

Джигарханяна по праву считают гениальным актером. Но, как оказалось, работать с актером на одной съемочной площадке было очень непросто. Коллега покойного артиста Тамара Семина заявила, что гениальным Армен Борисович был лишь на экране.

Съемки, где был задействован Джигарханян, почти никогда не обходились без ЧП. Однажды Джигарханян отработал два дня, а после исчез. Искали его по всему Советскому союзу, но в итоге так и не нашли. Позже выяснилось, что актер ушел сниматься в другую картину. Оказалось, что это нормальная практика для Армена Борисовича: два дня отснялся – идет на другие съемки.

"Армен вездесущий – жадюга страшенный в плане актерского материала", – призналась Семина "Собеседнику".

После Джигарханян все-таки вернулся на площадку и упал на колени перед режиссером, моля о прощении. Но на самом деле, по словам актрисы, артисту было плевать на всех, кроме себя, потому что Армен Борисович знал себе цену.

Ранее сын покойного актера назвал причину смерти Джигарханяна. Артист скончался из-за отказа почек на фоне вызванных сахарным диабетом осложнений.