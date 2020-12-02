Артистка решила избавиться от квартиры, дачи и отеля в Крыму

Вот уже много лет София Ротару, которая является счастливой обладательницей недвижимости в Крыму, не появляется на полуострове. В последние годы артистка решила начать продавать элитное жилье в Большой Ялте.

Так, на продажу уже выставили трехкомнатную квартиру Ротару с общей площадью 178 кв. м. Продает ее артистка за 23-24 миллиона. Не исключено, что высокая стоимость жилья обусловлена тем, что ранее в единственной в Ялте "брежневке" жила сама Ротару.

Также певица решила попрощаться с отелем, который находится на побережье. Villa Sofia расположен за известной скульптурой "Дама с собачкой". В ноябре прошлого года отель закрылся на реновацию, а пандемию и вовсе перестал принимать гостей, пишет РИА ФАН. Ресторан при отеле также не работает. Возможно, "хуторянка" решила продать Villa Sofia, чтобы перестать нести убытки. Но специалист по продаже недвижимости в Ялте Олег Дробитько считает, что о продаже будет известно по факту.

"Стоимость Villa Sofia, как минимум, будет составлять несколько миллионов долларов", – подчеркнул эксперт.

Вероятно, что и дом Ротару в поселке Никита тоже будет выставлен на продажу, поскольку там певица не появлялась с 2014 года. Пока за домом следят садовник и горничная, поэтому он выглядит ухоженным.

Более того, журналистам удалось выяснить, что в Балаклаве стоит роскошная яхта Sofia, которая может принадлежать артистке. В целом имущество Ротару в Крыму оценивается в примерно 5 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что "хуторянку" обокрали в Крыму: грабители вынесли имущество певицы на 6 миллионов рублей.