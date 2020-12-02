Пошли по стопам отца: чем живут дочери-близняшки Владимира Носика

Пошли по стопам отца: чем живут дочери-близняшки Владимира Носика
Владимир Носик. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушки пока не осчастливили своего отца внуками

Владимир Носик не только известный актер, но и многодетный отец. Звезда киноленты "Жили три холостяка" уже почти 50 лет женат на Елене Зиничевой, которая подарила артисту сына и двух дочерей. 

Наследник актера увлекался продюсированием и работал исполнительным директором на кинопроектах. В 2002 году его не стало. Тимофей погиб в Кармадонском ущелье вместе с командой Сергея Бодрова-младшего. Спустя несколько месяцев после трагедии у него родился сын. 

А вот дочери Владимира Носика пока не порадовали отца внуками: девушки с головой ушли в работу. Сестры-близняшки Екатерина и Дарья решили пойти по стопам отца и стали актрисами. Так, Екатерина окончила  актёрский факультет ГИТИСа, а Даша получала образование в "Щепке". 

Популярными девушки стали после съемок в "Ранетках", "Любить и ненавидеть", "Дочки-матери". Также не так давно сестры снялись в совместном комедийном проекте "Последний министр", который получил положительные отзывы критиков, а сейчас участвуют в съемках второго сезона.  Екатерина и Дарья также решили последовать совету отца и продолжили учебу, только в этот раз на режиссером направлении. 

Сейчас сестрам по 35 лет. Екатерина уже 6 лет замужем, а вот ее сестра Дарья еще не встретила своего возлюбленного. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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