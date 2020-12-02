Сыграла уже все роли: Садальский посоветовал вдове Табакова сменить профессию

Сыграла уже все роли: Садальский посоветовал вдове Табакова сменить профессию
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look\www.globallookpress.com
Актер ответил на жалобы Зудиной на тяжелую жизнь

Станислава Садалького возмутило заявление Марины Зудиной, которая пожаловалась на отсутствие интересных ролей в театре. Заезда сериала "Содержанки" считает, что ее покойный супруг Олег Табаков не обрадовался бы, узнав, что она так редко появляется на сцене. Садальский решил поставить актрису на место. 

В беседе с журналистами актер подчеркнул, что за свою творческую карьеру Зудина сыграла всевозможные роли. По мнению Садальского, дело не в таланте. Просто наступило такое время, когда все закончилось, пишет "Телепрограмма.про". 

"У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом", – посоветовал актер вдове Табакова. 

Напомним, что ранее Марина Зудина рассказала, что после смерти мужа ее карьера в театре начала рушиться: актриса выступает на сцене театра около 5 раз в год. Звезда "Содержанок" пожаловалась, что  никто из друзей Табакова не поддерживает ее, а после его ухода многие и вовсе отвернулись от семьи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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