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Станислава Садалького возмутило заявление Марины Зудиной, которая пожаловалась на отсутствие интересных ролей в театре. Заезда сериала "Содержанки" считает, что ее покойный супруг Олег Табаков не обрадовался бы, узнав, что она так редко появляется на сцене. Садальский решил поставить актрису на место.
В беседе с журналистами актер подчеркнул, что за свою творческую карьеру Зудина сыграла всевозможные роли. По мнению Садальского, дело не в таланте. Просто наступило такое время, когда все закончилось, пишет "Телепрограмма.про".
"У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом", – посоветовал актер вдове Табакова.
Напомним, что ранее Марина Зудина рассказала, что после смерти мужа ее карьера в театре начала рушиться: актриса выступает на сцене театра около 5 раз в год. Звезда "Содержанок" пожаловалась, что никто из друзей Табакова не поддерживает ее, а после его ухода многие и вовсе отвернулись от семьи.
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