Первым делом актер увиделся с детьми

Павел Прилучный, кажется, полностью отправился после операции. Сейчас звезду "Мажора" уже выписали из больницы и он вернулся домой.

Первым делом после больницы актер забрал детей у бывшей жены Агаты Муцениеце. Вместе с Тимофеем и Мией они поехали в роскошный особняк. Сегодня Прилучный опубликовал в Инстаграм-историях видео, где он вместе с детьми играет с их собаками.

Напомним, что после драки в Калининграде Павлу Прилучному пришлось обратиться в больницу. Оказалось, что актер получил настолько сильные травмы, что без операции было не обойтись.

Изначально врачи давали не самые хорошие прогнозы. Медики предполагали, что восстанавливаться звезде "Закрытой школе" придется месяц, но все обошлось. Все это время рядом с Павлом была его возлюбленная Мирослава Карпович, которая ухаживала за избранником.

Однако сам Прилучный после избиения первым делом позвонил бывшей жене, а не любовнице.