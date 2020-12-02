Новый поворот: в дело Легкоступовой вмешался неожиданный персонаж

Новый поворот: в дело Легкоступовой вмешался неожиданный персонаж
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Честь вдовца певицы попытаются отстоять

Внезапная смерть любимицы миллионов Валентины Легкоступовой до сих пор не укладывается в головах ее поклонников. Певица умерла от травмы черепа, не дожив до своего 55-летия. Скандал вокруг трагедии не утихает – накануне стало известно, что своим видением ситуации хочет поделиться бывшая жена вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова.

О новом повороте в резонансном деле рассказала подруга артистки певица Наталья Штурм. Она сразу обвинила в странной гибели исполнительницы хита "Ягода-малина" ее супруга. Многим показалось подозрительным, что Валентина скончалась спустя чуть больше месяца после свадьбы с венчанием.

Теперь же выясняется, что на защиту Фирсова решила встать еще одна венчанная жена. Экс-супруга яхтсмена попытается оправдать бывшего возлюбленного и ради этого даже готова ходить по телепередачам.

В интервью "Московскому комсомольцу" Штурм отметила, что раньше эта женщина открыто заявляла, что Фирсов – тот еще фрукт, она называла его тираном и психопатом. Теперь же ее мнение резко переменилось – Наталья уверена, все дело в деньгах, которые ей посулили за помощь Фирсову.

Ранее сообщалось, что дочь раскрыла переписку Легкоступовой и Фирсова. Благодаря Аннете Бриль стало известно, что яхтсмен постоянно предлагал своей возлюбленной выпить и присылал фото молодых девушек.

Ольга ФЕДОРОВА

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Певица она была хорошая, но по жизни она была баба-дура! Захотела жеребца и получила! Сколько уже таких дур было, а сколько ещё будет....! Чужая трагедия им не урок.
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