Честь вдовца певицы попытаются отстоять

Внезапная смерть любимицы миллионов Валентины Легкоступовой до сих пор не укладывается в головах ее поклонников. Певица умерла от травмы черепа, не дожив до своего 55-летия. Скандал вокруг трагедии не утихает – накануне стало известно, что своим видением ситуации хочет поделиться бывшая жена вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова.



О новом повороте в резонансном деле рассказала подруга артистки певица Наталья Штурм. Она сразу обвинила в странной гибели исполнительницы хита "Ягода-малина" ее супруга. Многим показалось подозрительным, что Валентина скончалась спустя чуть больше месяца после свадьбы с венчанием.

Теперь же выясняется, что на защиту Фирсова решила встать еще одна венчанная жена. Экс-супруга яхтсмена попытается оправдать бывшего возлюбленного и ради этого даже готова ходить по телепередачам.

В интервью "Московскому комсомольцу" Штурм отметила, что раньше эта женщина открыто заявляла, что Фирсов – тот еще фрукт, она называла его тираном и психопатом. Теперь же ее мнение резко переменилось – Наталья уверена, все дело в деньгах, которые ей посулили за помощь Фирсову.

Ранее сообщалось, что дочь раскрыла переписку Легкоступовой и Фирсова. Благодаря Аннете Бриль стало известно, что яхтсмен постоянно предлагал своей возлюбленной выпить и присылал фото молодых девушек.