Курс рубля
- Экономист озвучила причину шаткого положения рубля
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
Шоу "Ледниковый период" стал вызовом Ольги Бузовой самой себе. Каждая тренировка дается для телеведущей с огромным трудом. Однако в этот раз организм девушки не выдержал серьезных нагрузок, после чего теледиву пришлось срочно везти в больницу.
И если злопыхатели не верят в то, что у Ольги действительно проблемы со здоровьем, упрекая светскую львицу в том, что она таким образом пытается привлечь к себе внимание, то врачи считают иначе. В результате обследования выяснилось, что у телеведущей сломаны два ребра, пишет "Комсомольская правда".
Медик рассказал, что прибывшая в больницу Бузова едва могла дышать. Певицу сразу же отравили на рентген. Врачи категорически запретили артистке любые физические нагрузки, в том числе и выход на лед. Теперь участие телеведущей в "Ледниковом периоде" под большим вопросом, потому что в хорошем случае ребра просто "поедут" и начнут давить на легкие. А вот в худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие.
"Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью", заключили врачи.
Ранее Ольга Бузова едва не разбилась во время проката. Жизнь певице спасла хорошая физическая подготовка.
Москва попала в трудное положение из-за собственных ошибок в отношениях с Минском