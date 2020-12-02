Рискует жизнью: Бузовой запретили выходить на лед

Рискует жизнью: Бузовой запретили выходить на лед
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
На одной из тренировок певица из-за боли упала в обморок

Шоу "Ледниковый период" стал вызовом Ольги Бузовой самой себе. Каждая тренировка дается для телеведущей с огромным трудом. Однако в этот раз организм девушки не выдержал серьезных нагрузок, после чего теледиву пришлось срочно везти в больницу. 

И если злопыхатели не верят в то, что у Ольги действительно проблемы со здоровьем, упрекая светскую львицу в том, что она таким образом пытается привлечь к себе внимание, то врачи считают иначе. В результате обследования выяснилось, что у телеведущей сломаны два ребра, пишет "Комсомольская правда". 

Медик рассказал, что прибывшая в больницу Бузова едва могла дышать. Певицу сразу же отравили на рентген. Врачи категорически запретили артистке любые физические нагрузки, в том числе и выход на лед. Теперь участие телеведущей в "Ледниковом периоде" под большим вопросом, потому что в хорошем случае ребра просто "поедут" и начнут давить на легкие. А вот в худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие.

"Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью", заключили врачи. 

Ранее Ольга Бузова едва не разбилась во время проката. Жизнь певице спасла хорошая физическая подготовка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Понятно, в отечественном шоубизе дела совсем плохи. Обычных женщин не осталось, одни мужики и "светские львицы" - короче зоопарк, балаган и шапито!
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