Телеведущий отметил, что у украинского лидера проблемы с организацией работы

Борис Корчевников не удержался от колкости в сторону президента Незалежной Владимира Зеленского. В беседе с известным актером Олегом Комаровым была затронута история знакомства последнего с нынешним украинским главнокомандующим.



Так, Комаров рассказал, что знал политика, когда тот был еще подростком. В 16-летнем возрасте Зеленский играл в "Клубе веселых и находчивых", где Комаров выступал режиссером. Там артисты свели знакомство, однако позже выяснилось, что Владимир сильно опасался Олега, так как тот был достаточно жестким человеком.

На шоу "Судьба человека" Комаров рассказал, что часто пересекался с Зеленским в те времена, а вот сейчас организовать встречу весьма затруднительно, ведь бывший кавээнщик стал президентом целого государства. Комаров считает, что лидеру Незалежной тяжеловато в новой роли – управлять государством, в котором "не все в порядке" оказалось очень сложно.

В ответ на это Корчевников заметил, что несмотря на кардинальную смену деятельности, у Зеленского по-прежнему "хромает режиссура". И такой опытный специалист, как Комаров, наверняка пригодился бы растерянному политику.

Напомним, этой осенью сам Борис Корчевников стал жертвой киевского режима. Популярного телеведущего пинками погнали с Украины.