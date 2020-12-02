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Печальную новость сообщают СМИ. Сегодня стало известно о смерти народного артиста России Бориса Плотникова. Об этом пишет телеграм-канал "Вести FM+". Известие об уходе актера публикует и сайт "Пятого канала".
Причины и обстоятельства смерти артиста пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Борис Плотников особенно полюбился публике в фильме "Собачье сердце", где сыграл доктора Борменталя.
На счету советского и российского актера – множество кинолент. В 1998 году Плотникова удостоили звания народного артиста РФ.
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