Умер народный артист России - СМИ

Умер народный артист России - СМИ
Фото: pixabay.com
Звезде фильма "Собачье сердце" был 71 год

Печальную новость сообщают СМИ. Сегодня стало известно о смерти народного артиста России Бориса Плотникова. Об этом пишет телеграм-канал "Вести FM+". Известие об уходе актера публикует и сайт "Пятого канала".

Причины и обстоятельства смерти артиста пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Борис Плотников особенно полюбился публике в фильме "Собачье сердце", где сыграл доктора Борменталя.

На счету советского и российского актера – множество кинолент. В 1998 году Плотникова удостоили звания народного артиста РФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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