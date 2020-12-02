Звезде фильма "Собачье сердце" был 71 год

Печальную новость сообщают СМИ. Сегодня стало известно о смерти народного артиста России Бориса Плотникова. Об этом пишет телеграм-канал "Вести FM+". Известие об уходе актера публикует и сайт "Пятого канала".

Причины и обстоятельства смерти артиста пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Борис Плотников особенно полюбился публике в фильме "Собачье сердце", где сыграл доктора Борменталя.

На счету советского и российского актера – множество кинолент. В 1998 году Плотникова удостоили звания народного артиста РФ.