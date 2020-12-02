Племянницу актера увезли в больницу с сердечным приступом

Актера Александра Числова не стало в августе прошлого года. Однако война за наследство звезды отечественного кино продолжается до сих пор. Племянница артиста судится с его матерью, которая делает все, чтобы избавиться от родственницы.

Кажется, что Светлана Андрианова настолько устала от судебных тяжб, что они отразились на ее здоровье. Друг Числова Сергей Дворцов рассказал, что племянницу артиста увезли в больницу в сердечным приступом. Она находится в тяжелом состоянии.

Сама Андрианова уверена, что родственники стараются сделать все, чтобы поскорее загнать ее в могилу.

"Она пишет: "Наверное, снова бабка или жена брата колдуют. В прошлом году они уже "баловались" с могильной землей. Боюсь умереть. Мне совсем плохо", – рассказал Дворцов порталу "Дни.ру".

Напомним, что мать и племянница Числова судятся за трехкомнатную квартиру в Москве, которая находится недалеко от метро "Алтуфьево". Андрианова купила квартиру у актера, но его родительница требует признать сделку недействительной, ведь она является наследником первой очереди, поэтому должна унаследовать квартиру.

Светлану такое поведение родственницы очень оскорбляет: она хотела бы мирного разрешения конфликта.