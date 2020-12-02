Жизнь звезды "Собачье сердца" унесла пресловутая болезнь

Сегодня стало известно о кончине народного артиста России Бориса Плотникова. Недавно выяснилось, что любимый актер советского и российского зрителя стал очередной жертвой коронавирусной инфекции.



Знаменитого артиста, который покорил сердца жителей нашей страны блистательной ролью доктора Борменталя в легендарной киноленте "Собачье сердце", не стало на 72 году жизни.

Несколько суток медицинские специалисты боролись за жизнь прославленного актера – Плотникова держали на аппарате ИВЛ. Артист находился в тяжелом состоянии и 2 декабря покинул этот мир, сообщает телеграм-канал Mash.

Плотников занимал должность главы мастерской в ГИТИС. Он также сыграл в популярных кинофильмах "Емельян Пугачев", "Михайло Ломоносов" и других.

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти многих выдающихся деятельней искусств. В ноябре инфекция убила режиссера Романа Виктюка. Летом по этой же причине скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин.