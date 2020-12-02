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Сегодня стало известно о кончине народного артиста России Бориса
Плотникова. Недавно выяснилось, что любимый актер советского и российского
зрителя стал очередной жертвой коронавирусной инфекции.
Знаменитого артиста, который покорил сердца жителей нашей страны блистательной ролью доктора Борменталя в легендарной киноленте "Собачье сердце", не стало на 72 году жизни.
Несколько суток медицинские специалисты боролись за жизнь прославленного актера – Плотникова держали на аппарате ИВЛ. Артист находился в тяжелом состоянии и 2 декабря покинул этот мир, сообщает телеграм-канал Mash.
Плотников занимал должность главы мастерской в ГИТИС. Он также сыграл в популярных кинофильмах "Емельян Пугачев", "Михайло Ломоносов" и других.
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти многих выдающихся деятельней искусств. В ноябре инфекция убила режиссера Романа Виктюка. Летом по этой же причине скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин.
Москва попала в трудное положение из-за собственных ошибок в отношениях с Минском