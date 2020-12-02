По словам Екатерины Андреевой, уже скоро вся "хмарь рассеется, как дым"

Ведущая программы "Время", которая почти ежедневно сообщает данные о новых зараженных и погибших от вируса россиянах, весьма скептично относится к коронавирусу. Средствами индивидуальной защиты Екатерина Андреевна почти не пользуется, потому что эмфиземы легких боится все-таки больше, чем коронавируса. А возможно, инфекции она не боится потому, что знает, что уже совсем скоро пандемия закончится.

На своей странице в "Инстаграм" Андреева заявила, что знает конкретную дату окончания эпидемии.

"Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется, как дым, 21 марта. Так звёзды говорят, и в переводе с санскрита такие периоды называются "грязная вода" и бывают приблизительно раз в 60 лет. Когда вдруг какая-то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Так что ждём", – подбодрила поклонников Екатерина.

И пусть сведениям Андреевой нет никакого научного объяснения, поклонники считают, что доля правды в ее словах есть. "Екатерина, вот именно Вам верю, что эта грязь уйдет 21 марта, и будем жить долго и счастливо!", "Как-то легче на душе стало!", "Хорошие новости, ждём марта", – написали под публикацией поклонники ведущей новостей.

Ранее Сергей Минаев не сдержался и обматерил Андрееву за ее позицию, связанную с коронавирусом.