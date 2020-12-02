Циничный способ прославиться не смутил россиянина

Ради интернет-популярности блогеры готовы на все – демонстрировать интимные видео, рожать на камеру, публично копаться в грязном белье родственников и близких и многое другое. На новый уровень эту онлайн-вакханалию поднял ютубер Стас Решетников (Reeflay). На своем канале он устроил стрим из жилища, где лежал труп его подруги.



Когда несчастная, которую предположительно звали Валентина, перестала шевелиться, стример начал перетаскивать ее тело в надежде "разбудить".

Потом он попытался реанимировать подругу и несколько раз надавил на ее грудную клетку в области сердца. Однако потуги блогера оказались тщетны. В итоге он принялся рыдать и корить себя за гибель приятельницы.

Прибывшие на место трагедии сотрудники скорой помощи констатировали смерть девушки. После этого приехали полицейские. Впрочем, пока не было никаких официальных подтверждений ее гибели.

Все описанные события проходили под бдительным наблюдением зрителей. Решетников рассудил, что такой "эксклюзив" будет интересен аудитории его канала.

Стоит отметить, что этот год богат на шокирующие трагедии. Летом в Санкт-Петербурге расчленили и расфасовали по пакетам популярного рэпера Энди Картрайта.