"Вам так идет": Дарья Мороз показала округлившийся животик

"Вам так идет": Дарья Мороз показала округлившийся животик
Дарья Мороз. Фото: instagram.com/d_moroz/
Бывшая Константина Богомолова заинтриговала поклонников

Актриса Дарья Мороз поделилась с поклонниками провокационным фото с заметно округлившимся животом. 

И пока одни поклонники пытались выяснить, кто же отец будущего ребенка звезды "Содержанок", другие поняли, что бывшая жена Богомолова снимается в продолжении сериала "Триада". 

На снимке Мороз запечатлена с двумя коллегами по съемочной площадке – Любовью Аксеновой и Анастасией Калашниковой. Да и сама актриса сразу объявила, что "беременный" живот на фото – не более, чем часть образа.

В комментариях к публикации пользователи "Инстаграма" отметили, что беременность актрисе к лицу, а другие обрадовались, что выходит продолжение их любимого сериала.

"Вляпались, подружки", "Очень ждём выхода на большой экран", "Может Анне Константиновне братика или сестрёнку стоит подарить?", "Ох, Вам так идет", – написали поклонники Мороз. 

Напомним, что актриса дважды была замужем, а в 2010 году звезда "Содержанок" родила от Константина Богомолова дочку Анну. Бывшие супруги остались в хороших отношениях и продолжают не только воспитывать дочь, но и работать в совместных проектах. 

Кстати, так так давно Дарья Мороз решила уйти из МХТ имени Чехова, в котором проработала более 17 лет. Причиной увольнения стало недовольство новым начальством.

Юлия МИХАЙЛОВА

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