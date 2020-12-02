Киевская пианистка рассказала об условиях проживания с бывшим

Некоторые до сих пор упрекают Виталину Цымбалюк-Романовскую в том, что она преследовала корыстные цели, связав свою жизнь с Арменом Джигарханяном. Сомнения вызывают апартаменты киевской пианистки, которые достались ей после смерти режиссера, а также оклад в 300 тыс. во времена работы в театре. Сама артистка эти домыслы опровергает – по ее словам, долгие годы они жили не самым лучшим образом.

Цымбалюк-Романовская напомнила, что первые восемь лет они ютились с Джигарханяном в его однокомнатной квартире.

"Таких плохих условий у меня не было до этого никогда!" – призналась артистка.

Она добавила, что жилище режиссера на Арбате было в очень запущенном состоянии и вообще "походило на сарай".

Бывшая жена Джигарханяна заявила: статус народного артиста ее совсем не привлекал, ведь 15 лет их отношения не были зарегистрированы. Кроме того, дорогие подарки он тоже не делал. Блондинка в очередной раз повторила: ее нежные чувства к знаменитости были искренними, сообщает "Комсомольская правда".

Цымблюк-Романовская и ранее говорила, что Джигарханян щедрым на подарки не был, но несмотря на это, она была очень счастлива с ним. Кроме того, пианистка уверена: режиссер в последние месяцы жизни сильно страдал.