"Это отвратительно": Малахов оказался под угрозой увольнения

"Это отвратительно": Малахов оказался под угрозой увольнения
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Поведение ведущего в студии шоу возмутило зрителей

Андрею Малахову припомнили старое видео, на котором он бесцеремонно потрогал гостью программы за грудь. В Сети возмутились действиями журналиста и даже потребовали его увольнения.

Скандальный ролик был снят в студии "Прямого эфира". Ведущий беседовал с девушкой в платье с глубоким декольте, а затем не сдержался и протянул к ней руку. Участница ток-шоу одернула Малахова, и тот продолжил вести программу как ни в чем не бывало.

"Даже если это постанова, это отвратительно", "Трогать женщину без ее разрешения – это юмор? За такое предусмотрено наказание!"

– возмутились пользователи Сети. Некоторые даже отметили, что ведущего после такого непристойного поступка должны уволить. Реакцию зрителей приводит New Magazine.

Стоит отметить, что шокировавшее некоторых видео действительно оказалось постановочным. Андрей Малахов вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса снялся в провокационном клипе Любови Успенской. В кадре также появились Михаил Ефремов, Яна Кошкина, Глюкоза и многие другие.

"Этот клип не отличается ничем от настоящей передачи", – писали в комментариях на "Ютуб". Неудивительно, что шуточный ролик перепутали с настоящей программой Малахова.

Ранее программа Малахова сильно оскорбила звезду 1990-х.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Ничто так не опошляет, унижает и уничтожает Великую русскую культуру, как передачи Малахова. Будь проклят и уничтожен он и его поклонники!
Гость
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Малахов-отвратительный деревенский жлоб. Какой пидъегор его вообще на большой экран вытянул. Все кодла первого канала давно надо разогнать: сборище бездарных ублюдков.
Гость
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дАВНО ПОРА
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