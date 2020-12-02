Корчевников рассказал о печальном знакомстве с родной сестрой

Корчевников рассказал о печальном знакомстве с родной сестрой
Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Ведущий впервые увидел родственницу лишь после смерти отца

Телеведущий Борис Корчевников рассказал в эфире программы "Судьба человека" о своем знакомстве со старшей сестрой, которое произошло на похоронах их отца. О своей встрече с родственницей артист поведал во время выпуска с актером Олегом Комаровым.

Ведущий признался, что впервые увидел сестру Наталью, которая оказалась старше его на 12 лет, в 2015 году, после смерти родителя. Длительное время они не общались, однако сейчас родственники поддерживают хорошие отношения.

Борис жалеет о том, что не смог увидеться с Натальей раньше, когда отец еще был жив. Более того, знакомство произошло при весьма печальных обстоятельствах – у смертного одра Корчевникова-старшего. По словам знаменитости, судьбоносная встреча оказалась довольно странной.

"Мы не поняли, почему отец нас не познакомил раньше", – признался Корчевников в эфире выпуска "Судьба человека".

По словам телеведущего, многое в семье зависит от родителей. А знакомство с Натальей состоялось, когда они уже были взрослыми людьми. В настоящее время сводная сестра Корчевникова работает учителем в школе.

Ранее Борис признался во время интервью с российским композитором Игорем Крутым, что испытывает серьезные проблемы со слухом. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Процедура будет бесплатной и добровольной

Путин использовал в Карабахе новый ловкий тактический прием - СМИ

Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей