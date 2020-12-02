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Телеведущий Борис Корчевников рассказал в эфире программы "Судьба человека" о своем знакомстве со старшей сестрой, которое произошло на похоронах их отца. О своей встрече с родственницей артист поведал во время выпуска с актером Олегом Комаровым.
Ведущий признался, что впервые увидел сестру Наталью, которая оказалась старше его на 12 лет, в 2015 году, после смерти родителя. Длительное время они не общались, однако сейчас родственники поддерживают хорошие отношения.
Борис жалеет о том, что не смог увидеться с Натальей раньше, когда отец еще был жив. Более того, знакомство произошло при весьма печальных обстоятельствах – у смертного одра Корчевникова-старшего. По словам знаменитости, судьбоносная встреча оказалась довольно странной.
"Мы не поняли, почему отец нас не познакомил раньше", – признался Корчевников в эфире выпуска "Судьба человека".
По словам телеведущего, многое в семье зависит от родителей. А знакомство с Натальей состоялось, когда они уже были взрослыми людьми. В настоящее время сводная сестра Корчевникова работает учителем в школе.
Ранее Борис признался во время интервью с российским композитором Игорем Крутым, что испытывает серьезные проблемы со слухом.
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