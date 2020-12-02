Раскрыты планы Фирсова на наследство покойной Легкоступовой

Раскрыты планы Фирсова на наследство покойной Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдовец не намерен отказываться от своей доли

В августе этого года общественность шокировала неожиданная новость о смерти Валентины Легкоступовой. По некоторым данным, исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась из-за травмы головы. Друзья и родные певицы твердили – к этому причастен ее супруг Юрий Фирсов. Яхтсмен всячески отрицал свою вину, а также показательно отказался от наследства покойной жены. Однако, по словам подруги артистки Натальи Штурм, слова мужчины – это чистой воды ложь.

Штурм рассказала, что все сообщения об отказе Фирсова от наследства Легкоступовой нужны для того, чтобы пустить пыль в глаза, передает "Московский Комсомолец". 

"Документально Фирсов ни от чего не отказывался. Напротив, по слухам, он очень даже готовится к разделу имущества со своим участием", - отметила певица.

Она акцентировала внимание на том, что если Фирсов заявит о намерении бороться за наследство жены, то он подтвердит все подозрения в свой адрес.

"Если это произойдет, его портрет как продуманного брачного афериста будет завершен", – подытожила Наталья.

Ранее появилась информация, что в дело Валентины Легкоступовой вмешался неожиданный персонаж – бывшая жена Юрия Фирсова. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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