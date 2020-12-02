Актрисе было 86 лет

2020-й год уносит жизни все большего числа выдающихся артистов. Так, стало известно о том, что в возрасте 86-ти лет умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в кинокартине "Весна на Заречной улице".

Трагическую новость сообщили в "Союзе кинематографистов Российской Федерации". Оказывается, смерть Нины Георгиевны наступила накануне. Долгое время артистка боролась с тяжелой болезнью.

"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", – говорится в сообщении.

Прощание с Ниной Ивановой состоится 4-го декабря. Траурная церемония пройдет в зале морга 59-той больницы.

Когда актрисе было десять лет, она получила свою первую роль. Иванова сыграла Настеньку в художественном фильме "Жила-была девочка".

Наибольший успех и популярность артистке принесла роль Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице". Затем Нина Георгиевна снялась в таких кинокартинах, как "Любовью надо дорожить", "Исповедь", "Легкая жизнь", "Живет такой парень" и других.