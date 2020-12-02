Колтовой развелся с женой незадолго до гибели

Колтовой развелся с женой незадолго до гибели
Александр Котловой. Фото: instagram.com/koltovoy/
Инициатором расторжения брака выступил сам ведущий

Телеведущий Александр Колтовой, чья жизнь трагически оборвалась в ноябре, развелся с супругой за два месяца до трагедии. Соответствующие материалы опубликованы на информационном портале мировых судов Москвы.

В деле указано, что судебное решение о расторжении брака ведущего с Амосовой А. вступило в силу 15 сентября 2020 года.

Согласно приведенной инфмормации, инициатором бракоразводного процесса выступил сам Александр.

Как отмечает "МК", паре удалось договориться о соглашении нажитого имущества: журналист отказался от автомобиля и квартиры в пользу бывшей супруги, а за собой оставил участок в Подмосковье и второй автомобиль. Дочь осталась жить с матерью по соглашению сторон.

По информации издания, ранее бывшая супруга Александра работала главой пресс-службы одного из фешенебельных отелей. Какое-то время Колтовой испытывал личностный кризис, от которого смог избавиться, заведя отношения на стороне. Однако перед этим телеведущий сообщил о своем намерении супруге, и пара мирно разошлась.

Известно, что из-за гибели ведущего телепередачи "Звезды сошлись" руководство канала НТВ ищет замену журналисту.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вовик
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Это кому то интересно? Весь этот шоу бизнес надоел . Кто с кем развелся,кто без трусов и прочий разврат. Для этого есть другие газеты.
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