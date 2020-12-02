Злоумышленник взломал телефон ведущей

Дана Борисова часто делится со своими поклонниками новостями о том, что происходит в ее жизни. На личной странице в "Инстаграм" телеведущая рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника.

Накануне Борисова участвовала в съемках передачи Максима Галкина "Сегодня вечером". Незадолго до начала эфира Дане пришло СМС-оповещение, требующее ввести код подтверждения в мессенджере "Вотсап".

"Я его набираю, и мне пишет: "Код уже введен. Введите через 12-13 часов", – поделилась ведущая.

В это время мошенник получил доступ к телефонной книге Борисовой, а также к диалогам в "Вотсап". Друзья и знакомые бизнесвумен начали получать сообщения с просьбой перевести Дане денег. Якобы ей необходимо собрать 200 тысяч рублей на лечение матери.

Позже злоумышленник решил взломать "Телеграм" Даны. Тут-то он и выдал себя.

"Он пытался взломать "Телеграм". Это ему не удалось. И с "Телеграм" мне пришло сообщение, что была совершена попытка взлома из Грузии", – отметила Борисова.

По словам телезвезды, никто не попался в сети мошенника. Дана обратилась к своим подписчикам за советом, что ей делать в данной ситуации.

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