Положение музыканта в последние годы стало лучше

Андрей Макаревич, который выступал против воссоединения России с Крымом в 2014 г., рассказал о том, как изменилась ситуация сейчас. По словам солиста "Машины времени", неприятности из-за его высказываний позади.

Музыкант поведал, что после его слов о Крыме в первые два года число концертов заметно сократилось, а затем со временем все пришло в норму. По словам артиста, некоторые опасались его принимать, а некоторым просто "не рекомендовали" этого делать. При этом, если певец все же проводил концерт, никаких негативных последствий это не несло.

Макаревич добавил: в непростой период нужно было просто переждать, потому что врать о своей позиции он не хотел, но и сделать с ситуацией ничего не мог. Кроме того, знаменитость поддерживали его друзья. Но теперь все невзгоды остались в прошлом, поделился основатель "Машины времени" в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Напомним, что Макаревич осудил возвращение Крыма России и даже упрекал тех, что был рад событиям 2014 года. Недавно лидер "Машины времени" также согласился выступить на фестивале в поддержку протестов в Белоруссии.