Макаревич рассказал о неприятностях из-за его позиции по Крыму

Макаревич рассказал о неприятностях из-за его позиции по Крыму
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Положение музыканта в последние годы стало лучше

Андрей Макаревич, который выступал против воссоединения России с Крымом в 2014 г., рассказал о том, как изменилась ситуация сейчас. По словам солиста "Машины времени", неприятности из-за его высказываний позади.

Музыкант поведал, что после его слов о Крыме в первые два года число концертов заметно сократилось, а затем со временем все пришло в норму. По словам артиста, некоторые опасались его принимать, а некоторым просто "не рекомендовали" этого делать. При этом, если певец все же проводил концерт, никаких негативных последствий это не несло.

Макаревич добавил: в непростой период нужно было просто переждать, потому что врать о своей позиции он не хотел, но и сделать с ситуацией ничего не мог. Кроме того, знаменитость поддерживали его друзья. Но теперь все невзгоды остались в прошлом, поделился основатель "Машины времени" в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Напомним, что Макаревич осудил возвращение Крыма России и даже упрекал тех, что был рад событиям 2014 года. Недавно лидер "Машины времени" также согласился выступить на фестивале в поддержку протестов в Белоруссии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Уступки Горбачева президенту США назвали "политическим Чернобылем"

В 1989 г. была открыта возможность для продвижения НАТО на восток

Скрипалей сдали российским следователям

Племянница экс-полковника ГРУ записала разговор с сестрой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей