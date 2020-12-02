Одиночество и ранний уход из кино: как сложилась судьба Ивановой из "Весны на Заречной улице"

Одиночество и ранний уход из кино: как сложилась судьба Ивановой из "Весны на Заречной улице"
Нина Иванова. Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последние годы актриса работала медсестрой

Сегодня из жизни ушла Нина Иванова, известная по фильму "Весна на Заречной улице". Советская актриса впервые появилась в кино еще в десять лет, но и завершила свою карьеру довольно рано. В последние годы советская артистка страдала от болезни. Как сложилась судьба звезды – в материале "Утро.ру".

Роль Татьяны в "Весне на Заречной улице" стала третьей в жизни Ивановой и тут же принесла ей известность. На съемках она познакомилась оператором Радомиром Василевским, который стал ее мужем. Последующие работы не приносили актрисе удовлетворения и после "Серой болезни" она решила, что сниматься больше не будет.

В Москве, после развода с мужем, она работала на киностудии помощником режиссера, затем – вторым режиссером, и в конце 1980-х ушла на пенсию. Спустя несколько лет Иванова снова вернулась в кино из-за проблем с деньгами – сняла несколько выпусков "Ералаша". Кроме того, звезда подрабатывала медсестрой в последние годы жизни, передает "Комсомольская правда".

С журналистами кинозвезда общалась неохотно и вела практически затворнический образ жизни.

"Одинокая она, хоть и виду не показывает. Все время за кем-то ухаживает",

приводит слова соседей актрисы StarHit.

Скончалась Иванова вчера, 1 декабря, на 87-м году жизни.

Карина СИРАЗОВА

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