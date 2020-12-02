"Тебе не стыдно за всю ложь?": Кудрявцевой досталось от Джигурды

"Тебе не стыдно за всю ложь?": Кудрявцевой досталось от Джигурды
Лера Кудрявцева. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист припомнил телеведущей обиду

В сентябре этого года Никита Джигурда появился на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". И только сейчас, спустя более, чем через два месяца после выхода передачи в эфир, эпатажный артист решил рассказать о ссоре с телеведущей.

По словам Джигурды, с ним обошлись не очень красиво.

"У меня были разбирательства с Лерочкой, меня же обманули на ее передаче "Секрет на миллион", – заявил артист.

Оказывается, редакторы проекта попросили Никиту сжечь конверт и не отвечать на главный вопрос. Это сильно возмутило актера, передает "Собеседник".

Джигурда сообщил, что под прицелом камер он ходил в наркологическую клинику и сдавал анализы. В его крови не нашли никаких запрещенных веществ, однако редакторы решили не вставлять этот эпизод в выпуск.

Артист пожаловался, что из шоу вырезали все положительные моменты, раскрывающие настоящую сущность Никиты.

"Мне обещали положительную программу, в которой я участвовал бесплатно, и так бессовестно поступили. И я тогда на Лерочку наехал: "Тебе не стыдно за всю ложь и желтушность?" – посетовал Джигурда.

Ранее стало известно о том, что Джигурда страстно расцеловал пенсионерок на улице. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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