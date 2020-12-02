Кинокритик признается, что до сих пор от своих слов не отказывается

Антон Долин озвучил причину своего увольнения из Первого канала. По словам знаменитости, решение покинуть рубрику "Пойдем в кино, Оксана!", которую Долин вел в "Вечернем Урганте", скорее всего, наступило из-за негативного восприятия генеральным директором Константином Эрнстом его статьи о фильме "Союз спасения".

Сам кинокритик признался, что эта история ему известна от других людей. Многие знакомые сообщали ему, что причиной стала скандальная статья, в которой Долин раскритиковал кинокартину, спродюсированную самим Эрнстом. Правда, сам мужчина признается: фильм ему пришелся явно не по душе.

Долин сообщил, что с самого начала старался исключить в своей деятельности любое подыгрывание телевидению, настояв на своих условиях работы на "Вечернем Урганте". Так, представитель киносферы отказался заранее репетировать диалоги для выпусков программы, рекламировать картины, которые производил Первый канал. Еще одно требование от Долина – носить ту одежду, в которой ему было удобно появляться.

В один момент, продолжил Долин в интервью журналисту Юрию Дудю, терпение у Эрнста лопнуло.

"Официально мне никаких объяснений не поступало", – добавил Антон.

Ранее Партия ветеранов России направила на имя Константина Эрнста письмо с требованием уволить журналистку Ксению Собчак.