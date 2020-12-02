Ушел в запой: Фирсова после загула спас нарколог

Ушел в запой: Фирсова после загула спас нарколог
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: Пресс-служба
По словам женщины, за все годы в браке яхтсмен сорвался всего один раз

Родные Легкоступовой обвиняют Юрия Фирсова в том, что он спаивал исполнительницу хита "Ягода-малина", чем поспособствовал ее неожиданному уходу. На защиту яхтсмена встала его бывшая супруга Наталья.

По словам женщины, она крайне редко видела Фирсова подвыпившим. Сама Наталья никогда не составляла мужу компанию.

"Я не пью, и со мной он не пьет. Он не был никогда невменяемым", – заявила она в эфире программы "Пусть говорят".

Однако однажды Юрий все-таки сорвался и ушел в загул. Это произошло на новогодних праздниках. Несколько дней яхтсмен провел в компании алкоголя. Вытаскивать Фирсова из запоя пришлось с помощью нарколога.

Фирсов и его первая супруга состояли в браке около 16 лет. У пары родилась дочь. Но однажды семейное счастье закончилось – мужчина заявил, что нашел новую избранницу. Ею стала покойная Валентина Легкоступова.

Ранее появилась информация, что Фирсов будет бороться за наследство артистки. Правду о вдовце раскрыла подруга Легкоступовой – певица Наталья Штурм. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Процедура будет бесплатной и добровольной

Путин использовал в Карабахе новый ловкий тактический прием - СМИ

Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей