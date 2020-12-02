Цивин собирался снести дачу Баталова

Цивин собирался снести дачу Баталова
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На месте планировали построить дом престарелых

Разбирательства по делу об имуществе Алексея Баталова подходят к концу – следователи ждут выздоровления вдовы актера Гитаны Леонтенко. Недвижимость ей все еще не вернули, а сегодня и вовсе выяснилось, что из дачи знаменитости собирались сделать дом престарелых. Об этом рассказал обвиняемый Михаил Цивин.

Муж Натальи Дрожжиной отрицает слова о том, что супруги обманом присвоили себе наследство актера из фильма "Москва слезам не верит". По словам юриста, Леонтенко лично поручила ему продать дачу покойного.

Михаил Цивин поведал журналисту "России-24" Александру Лукьянову, что именно он уговорил вдову продавать недвижимость из-за стремительно падающих цен на рынке. Тогда юрист предложил Леонтенко сделать из дачи Дом ветеранов кино имени Баталова.

Задача, по его словам, была непростой: требовались различные разрешения, в том числе и от соседей, строительство здания на 30-40 человек с медицинским кабинетом и гаражом. Это должен был быть дом престарелых вроде того, что находился на Кутузовском проспекте, в создании которого принимал участие и сам Баталов.

Впрочем, некоторые гости "Прямого эфира" в добрые намерения Цивина и Дрожжиной так и не поверили. В эфире программы предположили, что супруги собирались отправлять пожилых актеров в подобные заведения, забирая у них квартиры.

Ранее вдова Баталова рассказала, что Дрожжина однажды в шутку пригрозила ей расправой.

Фоторепортаж
Измены и война за наследство: самые громкие скандалы 2020 года
Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева с Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Процедура будет бесплатной и добровольной

Путин использовал в Карабахе новый ловкий тактический прием - СМИ

Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей