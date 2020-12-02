На месте планировали построить дом престарелых

Разбирательства по делу об имуществе Алексея Баталова подходят к концу – следователи ждут выздоровления вдовы актера Гитаны Леонтенко. Недвижимость ей все еще не вернули, а сегодня и вовсе выяснилось, что из дачи знаменитости собирались сделать дом престарелых. Об этом рассказал обвиняемый Михаил Цивин.

Муж Натальи Дрожжиной отрицает слова о том, что супруги обманом присвоили себе наследство актера из фильма "Москва слезам не верит". По словам юриста, Леонтенко лично поручила ему продать дачу покойного.

Михаил Цивин поведал журналисту "России-24" Александру Лукьянову, что именно он уговорил вдову продавать недвижимость из-за стремительно падающих цен на рынке. Тогда юрист предложил Леонтенко сделать из дачи Дом ветеранов кино имени Баталова.

Задача, по его словам, была непростой: требовались различные разрешения, в том числе и от соседей, строительство здания на 30-40 человек с медицинским кабинетом и гаражом. Это должен был быть дом престарелых вроде того, что находился на Кутузовском проспекте, в создании которого принимал участие и сам Баталов.

Впрочем, некоторые гости "Прямого эфира" в добрые намерения Цивина и Дрожжиной так и не поверили. В эфире программы предположили, что супруги собирались отправлять пожилых актеров в подобные заведения, забирая у них квартиры.

Ранее вдова Баталова рассказала, что Дрожжина однажды в шутку пригрозила ей расправой.