Установить факт давления без психологической экспертизы оказалось невозможным

Скандал между Михаилом Ефремовым и его бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым продолжает обрастать новыми подробностями. Выяснилось, что ранее заявленный факт давления защитника на актера можно подтвердить с помощью психологической экспертизы.

Об этом рассказала адвокат Оксана Михалкина. Напомним, некоторое время назад Михаил Ефремов направил апелляцию на приговор, где заявил, что Пашаев оказывал на него давление. В свою очередь, Мосгорсуд не нашел подтверждений словам артиста и отклонил жалобу.

По словам Михалкиной, помочь Михаилу Олеговичу может психологическая экспертиза.

"Для того, чтобы действительно доказать факт психологического воздействия, необходимо заключение экспертизы. Если психологическая экспертиза не была проведена, то данный факт установить невозможно", – заявила адвокат.

Она рассказала, что определить, воздействовал ли Пашаев на Ефремова, можно с помощью анализа аудиопротокола судебного заседания. Однако из-за длительности проведения экспертизы суд не стал прибегать к этому шагу, передает "Московский Комсомолец".

"Но можно было бы попробовать провести независимую экспертизу. Есть специалисты, обладающие соответствующим образованием, дипломами, сертификатами", – предложила еще один вариант Михалкина.

Ранее Пашаев опроверг обвинения Ефремова в свой адрес. Адвокат рассказал, что ради свободы актер готов идти по головам, подставляя всех.