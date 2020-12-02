Разведенную Степаненко перестали узнавать

Разведенную Степаненко перестали узнавать
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Аншлага" сильно изменилась, обратили внимание в Сети

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном заметно похорошела – это не раз отмечали поклонники юмористки. Свежим фото с артисткой поделился Стас Садальский, причем звезду "Аншлага" на нем узнали не сразу.

Актер опубликовал совместный кадр со съемок программы "Привет, Андрей". Помолодевшая Степаненко произвела фурор среди Инстаграм-пользователей, в комментариях юмористке принялись делать комплименты: "Непотопляемая", "Степаненко огонь". Однако снимок вызвал восторг не у всех. Некоторые подписчики актера не сразу узнали бывшую Петросяна и даже намекнули, что ее лицо стало походить на маску:

"Совсем не узнала Степаненко. Или фото неудачное", "Степаненко вообще тут не узнать! Маска, кто ты?", "Как Степаненко изменилась".

По слухам, после развода юмористка решилась на пластическую операцию, об этом писал StarHit. Специалисты подсчитали, что услуги хирургов могли обойтись звезде в миллион рублей.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд",

заявляла хирург Мадина Байрамукова в разговоре с "Собеседником". Сама же юмористка говорила, что секрет ее стройности заключается лишь в строгой диете.

Недавно некий источник сообщил, что Степаненко заразилась коронавирусом. Позже слухи о своем состоянии прокомментировала сама звезда.

Фоторепортаж
Вот это да: cильно изменившаяся Степаненко отметила 66 -летие
Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко. Кадр youtube.com Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Сергей Бертов
Карина СИРАЗОВА

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