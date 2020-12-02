Звезда "Аншлага" сильно изменилась, обратили внимание в Сети

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном заметно похорошела – это не раз отмечали поклонники юмористки. Свежим фото с артисткой поделился Стас Садальский, причем звезду "Аншлага" на нем узнали не сразу.

Актер опубликовал совместный кадр со съемок программы "Привет, Андрей". Помолодевшая Степаненко произвела фурор среди Инстаграм-пользователей, в комментариях юмористке принялись делать комплименты: "Непотопляемая", "Степаненко огонь". Однако снимок вызвал восторг не у всех. Некоторые подписчики актера не сразу узнали бывшую Петросяна и даже намекнули, что ее лицо стало походить на маску:

"Совсем не узнала Степаненко. Или фото неудачное", "Степаненко вообще тут не узнать! Маска, кто ты?", "Как Степаненко изменилась".

По слухам, после развода юмористка решилась на пластическую операцию, об этом писал StarHit. Специалисты подсчитали, что услуги хирургов могли обойтись звезде в миллион рублей.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд",

– заявляла хирург Мадина Байрамукова в разговоре с "Собеседником". Сама же юмористка говорила, что секрет ее стройности заключается лишь в строгой диете.

Недавно некий источник сообщил, что Степаненко заразилась коронавирусом. Позже слухи о своем состоянии прокомментировала сама звезда.