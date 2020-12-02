Готовится получить первый паспорт: как сейчас живет дочь Началовой

Готовится получить первый паспорт: как сейчас живет дочь Началовой
Юлия Началова с дочерью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследницу артистки воспитывают бабушка, дедушка и отец

Накануне дочери Юлии Началовой, Вере Алдониной, исполнилось 14 лет. Пиар-директор покойной певицы Анна Исаева рассказала, кто занимается воспитанием девочки.

По словам Исаевой, Вера живет с бабушкой и дедушкой. Также наследница Началовой часто проводит время со своим отцом – футболистом Евгением Алдониным.

Отмечается, что девочка продолжает ходить в школу. В скором времени она получит паспорт, передает "Телепрограмма".

"Пока никаких глобальных событий в ее жизни не происходит", - заявила пиар-директор.

Анна рассказала, как Вера провела свой день рождения. Поздравить именинницу пришли самые близкие люди. Что касается друзей, то дочь исполнительницы хита "Герой не моего романа" отдельно соберется с ними и отпразднует свое 14-летие.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Артистка долгое время боролась с тяжелыми недугами – подагрой и красной волчанкой. Смерть певицы наступила из-за заражения крови и почечной недостаточности.

Ранее в Сети появились новые кадры дочери Юлии Началовой. Девочка побывала на дне рождения сводной сестры – дочери Алдонина и его новой супруги Ольги. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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