"Следующий я": Бортко сделал тревожный прогноз после смерти Плотникова

"Следующий я": Бортко сделал тревожный прогноз после смерти Плотникова
Борис Плотников. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторых артистов из "Собачьего сердца" уже нет в живых, заметил режиссер

Смерть Бориса Плотникова тяжело переживают не только его близкие, но и коллеги. На фоне трагедии об уходе из жизни заговорил и Владимир Бортко – режиссер "Собачьего сердца". Сценарист уверен: его не станет следующим из тех, кто работал над фильмом.

Советский режиссер с сожалением отметил, что Евгений Евстигнеев, сыгравший профессора Преображенского, и Владимир Толоконников, исполнивший роль Шарикова, уже ушли из жизни. А сегодня не стало Плотникова.

"Почти уже все там. Наверное, следующий я. Ну что поделать, все мы смертны",

– поделился своими мыслями Бортко. По его словам, с Плотниковым в последние годы он не общался – актер был очень закрытым человеком. Зато работал автор фильма с советской кинозвездой с большим удовольствием.

В разговоре с "Комсомольской правдой" Бортко признался: он с самого начала знал, что доктора Борменталя должен играть именно Плотников, так что на эту роль даже никто не пробовался. И впоследствии о своем выборе режиссер ни разу не пожалел.

Борис Плотников скончался 2 декабря на 72-м году жизни. Причиной трагедии стал коронавирус – несколько дней артист был подключен к аппарату ИВЛ.

Карина СИРАЗОВА

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