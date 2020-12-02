Певица заявила, что музыкант обеспечил себе хорошее алиби

В семье Евгении Костенниковой, бывшей жены Валерия Дидюли, произошло несчастье. Дотла сгорел двухэтажный дом ее родителей. Певица не сомневается – к этому причастен именно музыкант.

По словам Костенниковой, пожар в доме произошел не случайно.

"Полиция уже установила, что это был поджог. В доме выбили окна и разлили бензин", – рассказала Евгения.

В итоге спасти постройку не удалось. Также сгорели все вещи родителей Костенниковой. Кроме того, в результате инцидента могла пострадать и собака ее дочери. На данный момент судьба питомца неизвестна.

Певица заявила – в поджоге виноват ее бывший муж Валерий Дидюля.

"Он там был много раз, прекрасно знает, что деревня и никаких камер нет. Конечно, он не своими руками это сделал…" – поделилась она.

Экс-супруга музыканта отметила, что он обеспечил себе хорошее алиби. Так, в момент поджога артист вместе с Костенниковой и дочерью проводил время в торговом центре. Однако в его поведении была замечена странность – Валерий снимал происходящее на телефон и часто звонил кому-то, передает "Телепрограмма".

Ранее Евгения призналась, что после развода с Валерием она опасается за свою жизнь.