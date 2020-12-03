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На днях Илья Резник признался о том, что живет на счет подаяний Аллы Борисовны и Максима Галкина. Новость приобрела эффект разорвавшейся бомбы и активно обсуждалась в Сети. В этот раз поэт рассказал, сколько он успел накопить за многие годы успешной карьеры.
Оказалось, что на счетах Резника и его супруги Ирины – "ноль".
"Да, мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди", – поделился народный артист с "Собеседником".
За последние годы жена песенника не купила себе ни одного нового платья или туфель. А ездит сейчас Ирина на автомобиле, который был куплен еще в 2008 году.
Илья Рахмиэлевич подчеркнул, что все заработанные деньги вкладывает в детей и родных. Иногда у них с женой не хватает средств, чтобы оплатить работу преподавателей, но супружеская пара делает все, чтобы оплатить труд вовремя.
При этом, когда у некоторых родителей нет возможности оплачивать обучение, Ирина разрешает детям заниматься бесплатно, особенно в это непростое для всех время.
Ранее Игорь Резник рассказал, что уже несколько раз обращался за финансовой помощью к Максиму Галкину. В первый раз Резнику срочно нужны были средства на операцию матери его жены Ирины. А в этом году он оказался в Крыму без денег и лекарств.
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