Живущий за счет Пугачевой и Галкина Резник рассказал о накоплениях

Живущий за счет Пугачевой и Галкина Резник рассказал о накоплениях
Алла Пугачева и Илья Резник. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на отсутствие денег поэт-песенник считает себя счастливым человеком

На днях Илья Резник признался о том, что живет на счет подаяний Аллы Борисовны и Максима Галкина. Новость приобрела эффект разорвавшейся бомбы и активно обсуждалась в Сети. В этот раз поэт рассказал, сколько он успел накопить за многие годы успешной карьеры. 

Оказалось, что на счетах Резника и его супруги Ирины – "ноль". 

"Да, мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди", – поделился народный артист с "Собеседником". 

За последние годы жена песенника не купила себе ни одного нового платья или туфель. А ездит сейчас Ирина на автомобиле, который был куплен еще в 2008 году. 

Илья Рахмиэлевич подчеркнул, что все заработанные деньги вкладывает в детей и родных. Иногда у них с женой не хватает средств, чтобы оплатить работу преподавателей, но супружеская пара делает все, чтобы оплатить труд вовремя. 

При этом, когда у некоторых родителей нет возможности оплачивать обучение, Ирина разрешает детям заниматься бесплатно, особенно в это непростое для всех время. 

Ранее Игорь Резник рассказал, что уже несколько раз обращался за финансовой помощью к Максиму Галкину.  В первый раз Резнику срочно нужны были средства на операцию матери его жены Ирины. А в этом году он оказался в Крыму без денег и лекарств.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Паскудный народец !!!!!!!!!Ни стыда ни Совести.......
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