Новая избранница без ума от артиста

Кажется, что Прохор Шаляпин наконец-то встретил ту самую. Певец честно признается: его сердце занято миллионершей из Канады Татьяной. Пока пара встречается на расстоянии, но артист уверен, что это временно.

Шаляпин не скрывает, что его возлюбленная без ума от него. Не исключено, что Прохор вытянул свой счастливый билет в красивую жизнь, и вскоре пара поженится, а сам певец переедет к потенциальной супруге. Ведь тогда он может стать гражданином Канады. Да и с материальным положением у избранницы певца все в порядке.

Но при этом понимает, что отечественный шоу-бизнес оставить не может. Мол, кто еще сможет заменить старую школу, если не он.

Мисс Дэвис также заставила певца задуматься о рождении ребенка, пишет "Пятый канал", ведь более достойной претендентки на свое сердце Прохор рядом не видит. Артист уже попросил свою возлюбленную о малыше. Та взяла время подумать.

"Говорю: "Тань, ты давай сейчас, если не получится естественным путем, давай, может быть, тогда сделаем ЭКО", – рассказал Шаляпин.

Только для начала артист хочет улучшить свое материальное положение, чтобы у ребенка было все, потому что "плодить нищету" Прохор не собирается.

Ранее Шаляпин признался, что хочет вести "Поле чудес" вместо Якубовича.