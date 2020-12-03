Курс рубля
- Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
Не так давно Марина Зудина пожаловалась на то, что после смерти Олега Табакова осталась без спектаклей. Мол, если бы муж был жив и узнал, что она выходит на сцену 5 раз в год, то явно не обрадовался бы. В Сети припомнили актрисе, что она неплохо жила, когда театром руководил Табаков.
Оказалось, что Зудина зарабатывала больше, чем другие приглашенные звезды. За репетиции вдова Табакова получала более полумиллиона, а вот гонорары за участие в спектаклях могли доходить до 6 миллионов, пишет "Комсомольская правда".
Так что, возможно, жалуется звезда "Содержанок" зря.
Напомним, что ранее Станислав Садальский порекомендовал актрисе попробовать себя в чем-то новом. Он объяснил, что дело не в таланте вдовы Табакова, а во временах. Не всегда будет так, что за выступления платят огромные деньги. Но актер поспешил успокоить коллегу: так тоже будет не всегда, и это время когда-нибудь закончится.
Садальский также пристыдил Зудину за ее слова, сказав, что артистам жаловаться позорно.
Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса
Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум