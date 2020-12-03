За участие в постановках актриса получала баснословные суммы

Не так давно Марина Зудина пожаловалась на то, что после смерти Олега Табакова осталась без спектаклей. Мол, если бы муж был жив и узнал, что она выходит на сцену 5 раз в год, то явно не обрадовался бы. В Сети припомнили актрисе, что она неплохо жила, когда театром руководил Табаков.

Оказалось, что Зудина зарабатывала больше, чем другие приглашенные звезды. За репетиции вдова Табакова получала более полумиллиона, а вот гонорары за участие в спектаклях могли доходить до 6 миллионов, пишет "Комсомольская правда".

Так что, возможно, жалуется звезда "Содержанок" зря.

Напомним, что ранее Станислав Садальский порекомендовал актрисе попробовать себя в чем-то новом. Он объяснил, что дело не в таланте вдовы Табакова, а во временах. Не всегда будет так, что за выступления платят огромные деньги. Но актер поспешил успокоить коллегу: так тоже будет не всегда, и это время когда-нибудь закончится.

Садальский также пристыдил Зудину за ее слова, сказав, что артистам жаловаться позорно.