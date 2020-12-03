Сейчас танцовщица рискует остаться без крыши над головой

Легендарная советская балерина Софья Виноградова может остаться без квартиры в самом сердце столицы.

Мошенники обманом отобрали у нее квартиру стоимостью 25-30 миллионов, пишет "Комсомольская правда". Недвижимость расположена недалеко от метро "Смоленская".

Жилье Виноградова получила от государства за вклад в искусство. Балерина в эфире шоу "Пусть говорят" рассказала, что квартирой она владела в равных долях вместе с племянником, который злоупотреблял алкоголем. Квартирой завладели незаконным способом еще 8 лет назад. Уже на тот момент там прописались 9 человек. По ее словам, у нее не хватило сил, чтобы дать отпор мошенникам.

"Начали окружать нас какие-то непонятные люди. И в результате мы оказались без жилья", – рассказала звезда балета.

По мнению артистки, за ней и племянником "следили", чтобы похитить жилье. А до этого балерина успела переоформить свою долю на родственника. В прошлом году племянника Виноградовой не стало, а его доля отошла мошенникам.

Сейчас СК начал проверку информации о возможном мошенничестве с квартирой 91-летней балерины.