У легендарной балерины мошенники похитили квартиру за 30 миллионов рублей

У легендарной балерины мошенники похитили квартиру за 30 миллионов рублей
Фото: pixabay.com
Сейчас танцовщица рискует остаться без крыши над головой

Легендарная советская балерина Софья Виноградова может остаться без квартиры в самом сердце столицы. 

Мошенники обманом отобрали у нее квартиру стоимостью 25-30 миллионов, пишет "Комсомольская правда". Недвижимость расположена недалеко от метро "Смоленская". 

Жилье Виноградова получила от государства за вклад в искусство. Балерина в эфире шоу "Пусть говорят" рассказала, что квартирой она владела в равных долях вместе с племянником, который злоупотреблял алкоголем. Квартирой завладели незаконным способом еще 8 лет назад. Уже на тот момент там прописались 9 человек. По ее словам, у нее не хватило сил, чтобы дать отпор мошенникам. 

"Начали окружать нас какие-то непонятные люди. И в результате мы оказались без жилья", – рассказала звезда балета. 

По мнению артистки, за ней и племянником "следили", чтобы похитить жилье. А до этого балерина успела переоформить свою долю на родственника. В прошлом году племянника Виноградовой не стало, а его доля отошла мошенникам. 

Сейчас СК начал проверку информации о возможном мошенничестве с квартирой 91-летней балерины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

В России жестко ответили на наглые действия НАТО в Черном море

Агрессивная политика альянса вызывает озабоченность у россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1232 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей