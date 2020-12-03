Артистки не стало на 76-м году жизни

В своей квартире умерла актриса Нина Акимова. Правоохранители полагают, что артистка скончалась по естественным причинам, но проводят проверку, ведь на ее лбу оказалась ссадина, а в области глаз – гематомы.

Трагическую новость подтвердила пресс-служба Российского академического Молодежного театра. Как стало известно "МК", правоохранители назначили судмедэкспертизу из-за травм на теле актрисы.

В 2019-м году разразился скандал – Акимову попала в больницу. Сообщалось, что кто-то из родственников ее мог избить. А в ноябре 2020-го актриса исчезла, из-за чего ее директор даже забила тревогу и пошла в полицию.

Акимова сыграла в фильмах "Метель" и "Дуэль". Н сцене РАМТа она сыграла во многих спектаклях.