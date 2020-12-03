Певица ностальгирует по временам масштабных проектов

В период пандемии коронавируса, когда многие концерты отменены, а массовые мероприятия под запретом, звезды русского шоу-бизнеса находятся дома и редко выходят в свет. Многие из них скучают по временам съемок и выступлений, по шумным вечеринкам в роскошных нарядах. И Вера Брежнева не исключение.

Экс-солистка ВИА "Гры" опубликовала снимок в коротком черном платье в мелкий горох. Наряд красиво оголил плечи певицы и красиво подчеркнул грудь Брежневой. Образ артистка дополнила массивными серьгами.

"Поняла, что соскучилась по масштабным проектам, свободному общению и красивым платьям... Пересматриваю фото с финала Дэнс Революции", – поделилась Вера с подписчиками.

В комментариях пользователи "Инстаграма" похвалили стильный образ певицы. "Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь", "Ты всегда прекрасна", "Ты как всегда неотразима!", "Еще одно платье, которое вы украсили собой", "Вы можете быть моим вдохновением!", "Удивительная, на душе тепло, когда вижу Вас", – написали поклонники Брежневой.

Ранее Брежнева порадовала фанатов новым клипом на песню "Сестра". Только не все интернет-пользователи оценили видео, раскритиковав Веру за излишнюю откровенность.