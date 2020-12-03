Певица не выдержала обрушившихся на нее невзгод

Этот год стал настоящим испытанием на прочность для Наташи Королевой. Коронавирусные проблемы с отмененными концертами померкли на фоне громкого скандала с изменой любимого супруга Сергея Глушко (Тарзана). Артистка поняла, что больше не справляется с нагрузкой и покинула Россию.



Королева ошарашила поклонников, заявив, что лечиться от душевных травм будет в окружении аборигенов тропического острова. Таким образом исполнительница хита "Маленькая страна" решила "обнулиться" и "очиститься от груза" подходящего к концу года.

"Устала от сфабрикованных скандалов, предательств "друзей", ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье", – сокрушается Наталья.

Пост певица сопроводила наглядной иллюстрацией того, как собирается приводить себя в душевное равновесие. На снимке Королева запечатлена в окружении трех худых мужчин с палками. Их тела прикрыты хитро завязанными кусками ткани. Сама Наталья нарядилась в просторное красное платье.

Многие пользователи Сети поддержали Королеву в стремлении навести порядок в жизни таким экстравагантным образом.

"Умничка, я горжусь тобой Наташка! Ты молодчина, дай бог тебе сил и здоровья", "Умница. Все будет хорошо", "Правильное решение", – пишут комментаторы.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями скандала с изменой Тарзана. Оказалось, мужа Королевой шантажируют уже больше месяца