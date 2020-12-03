Актриса попозировала в роскошном наряде

Поклонники ждут скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк, о состоянии которой почти ничего не известно. В преддверии Нового года фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли архивные снимки актрисы, на которых она запечатлена на фоне красивой елки.

Старые фотографии опубликовал фан-аккаунт артистки. В видео собраны образы Заворотнюк в разные годы. Так, на одном снимке звезда с роскошной укладкой сидит за столом и поднимает бокал шампанского, а на другом кадре актриса появилась в ярко-красном платье на одно плечо, держа красивую подарочную коробку с алым бантом в руках.

В комментариях пользователи "Инстаграма" признались, что им не хватает Заворотнюк, и что они ждут ее скорейшего выздоровления, чтобы она вновь смогла радовать их своими стильными нарядами. "Красивые фотографии, сразу задумываюсь что надеть на новый год", "А улыбка как всегда на миллион долларов", – отметили поклонники "моей прекрасной няни".

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк проговорилась о состоянии матери. Наследница актрисы рассказала, что ее мама тяжело больна, но они с родными продолжают верить в лучшее и надеются, что в скором времени звезда пойдет на поправку.