Назвавшая Навального Иудой Васильева оправдалась за свои слова

Назвавшая Навального Иудой Васильева оправдалась за свои слова
Татьяна Васильева. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрису возмутили призывы оппозиционера ввести санкции против России

Вчера актриса Татьяна Васильева спровоцировала бурные обсуждения, назвав Алексея Навального предателем и Иудой. Звезда сериала "Ольга" объяснила свою точку зрения.

По ее мнению, хоть оппозиционер и просит ввести санкции против олигархов, в итоге расплачиваться все равно будут обычные люди. 

"Тяжелая жизнь и без того. Зачем ее еще усугублять каким-то людям, у которых все в порядке, усугублять тем, кому тяжко и без них? Это если по-простому", – внесла ясность Васильева. 

Она также отметила, что за деятельностью главы ФБК (признана иноагентом в РФ) не следит. А вот те слова, которые он произнес "не у нас про нас", задели звезду, пишет RT

К слову, в своей публикации в "Инстаграм" актриса добавила, что старается не вмешиваться в политику, но мимо такого откровенного предательства своего народа пройти не смогла. 

"И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при короновирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда?" – поинтересовалась Васильева у своих поклонников. 

Напомним, что ранее Алексей Навальный призвал Запад к новым санкциям после своего "отравления" Новичком. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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