По мнению знаменитости, такая деятельность вредит творчеству

Михаил Боярский выступил с неожиданной инициативой. По мнению любимого Д’Артаньяна страны, правильным было бы отменить военную обязанность для представителей актерского цеха.



Знаменитость считает, что отдавать долг Родине не подобающее занятие для работников сферы театрального или кинематографического искусства. Боярский заявил, что солдатский удел мешает развитию артиста как профессионала, и лучше не отвлекать этим лишним делом "ни балетных, ни драматических артистов".

Своими соображениями звезда культовых кинолент "Гардемарины, вперед!", "Собака на сене", "Д’Артаньяна и три мушкетера", "Узник замка Иф",народный артист РСФСР поделился в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Возможно, на такие размышления знаменитость навело решение властей Южной Кореи о предоставлении отсрочки от армии деятелям культуры вплоть до 30 лет.

Кстати, недавно Михаил Боярский признался, что с годами стал более вспыльчивым. Актеру сложно справиться с наступившей старостью.