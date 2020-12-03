Нашли замену Колтовому: названо имя нового ведущего "ДНК"

Нашли замену Колтовому: названо имя нового ведущего "ДНК"
Анна Казючиц. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новые выпуски выйдут в эфир уже совсем скоро

После смерти Александра Колтового продюсерам НТВ пришлось искать замену телеведущему, который был задействован в двух проектах телеканала. И если кандидатура соведущего Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись" пока не утверждена, то с 14 декабря ток-шоу "ДНК" начнет выходить с новой ведущей. 

Вместо Александра Колтового программу будет вести Анна Казючиц, которая знакома с форматом шоу уже давно, потому что появлялась в студии "ДНК" в качестве эксперта, пишет НТВ. 

"ДНК" и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить такие хорошие точки над "i" в жизни многих людей. Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового", – призналась Казючиц. 

Напомним, что шоу "ДНК" помогает семьям с помощью специального теста найти выход из спорных ситуаций и решить семейные проблемы. 

Ранее стало известно, что на роль соведущего Кудрявцевой есть три кандидатуры: Дмитрий Губерниев, Прохор Шаляпин и Вячеслав Макаров. Пока Лера ведет программу "Звезды сошлись" одна, но не исключено, что в скором времени в студии появится новый партнер ведущей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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